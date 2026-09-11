Собянин: Фестиваль московского спорта объединил почти 2 млн участников

Москва вновь подтвердила свой статус самого спортивного города России. Этим летом в столице прошло более 50 крупных спортивных фестивалей и свыше 25 тысяч общедоступных тренировок.
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