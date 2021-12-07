Экс-советник Трампа сообщил, что Байден игнорирует интересы РФ

Экс-сотрудник военного ведомства США и советник бывшего главы государства Дональда Трампа полковник Даг Макгрегор подверг критике действующего президента Джо Байдена за его высказывания на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
Экс-сотрудник военного ведомства США и советник бывшего главы государства Дональда Трампа полковник Даг Макгрегор подверг критике действующего президента Джо Байдена за его высказывания на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
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