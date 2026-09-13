Ученые выяснили, что нужно делать днем, чтобы лучше запоминать на следующий день

Физическая активность в течение дня может помочь памяти работать лучше на следующий день. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона и Оксфордского университета, изучив, как движение, сидячий образ жизни и сон связаны с работой мозга.
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