Золотое пересечение: что ждет «Краснодар» и «Зенит» в предпоследнем туре РПЛ

В предпоследнем, 29-м, туре чемпионата России по футболу лидеры турнира продолжат заочный спор за золото — «Краснодар» поедет в гости к идущему в зоне вылета «Оренбургу», а петербургский «Зенит» отправится на выезд к «Ростову».