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Золотое пересечение: что ждет «Краснодар» и «Зенит» в предпоследнем туре РПЛ

Золотое пересечение: что ждет «Краснодар» и «Зенит» в предпоследнем туре РПЛ

В предпоследнем, 29-м, туре чемпионата России по футболу лидеры турнира продолжат заочный спор за золото — «Краснодар» поедет в гости к идущему в зоне вылета «Оренбургу», а петербургский «Зенит» отправится на выезд к «Ростову».

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