Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Парад тщеславия: У многих «паркетных» при Сергее Шойгу наград стало больше, чем у участников штурма Берлина в 1945-м

Парад тщеславия: У многих «паркетных» при Сергее Шойгу наград стало больше, чем у участников штурма Берлина в 1945-м

Не сомневаюсь, что на многих из вас произвело неизгладимое впечатление начало закрытого судебного процесса в Мосгорсуде по уголовному делу заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в жесточайшей коррупции.

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Комментарии
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Наталия
Красавцы! Дикари, дорвавшиеся до ярких стеклянных бус! Им кажется, что чем больше цацек, тем выше статус.
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3 час.
Валерий Мязин
Интересно за коррупцию и воровство медалек еще не наштамповали.И вешать их на лоб.
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2 час.
ИП
Игорь Петров
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1 час.

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