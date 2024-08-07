Почти два миллиарда направят на переселение людей в Курской области

Деньги направят на предоставление жителям Курской области сертификатов на переселение Правительство РФ получило заявки от 2,5 тысяч семей в Курской области на переселение на одиннадцать миллиардов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии