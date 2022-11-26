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Светлов после 4 поражений «Сочи» кряду: «У клуба хорошее будущее – мы на это и работаем»

Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча с «Куньлунем» (2:5). Южане потерпели 4-е поражение подряд. «Сегодня первый период не получился.

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