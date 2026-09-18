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Газета.ру

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В парках Москвы пройдут квиз по астрономии и десятки мастер-классов

В парках Москвы пройдут квиз по астрономии и десятки мастер-классов

Парки Москвы подготовили насыщенную программу на ближайшие выходные. Горожане и гости столицы смогут посетить образовательные мероприятия, фестиваль уличной культуры, иммерсивный спектакль и десятки мастер-классов, сообщается на mos.

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