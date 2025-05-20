Президент Венесуэлы заявил, что Blackwater присылает в страну наемников

Власти Венесуэлы объявили об аресте 38 человек, обвиняемых в планировании взрывов, похищений чиновников и лидеров оппозиции для дестабилизации обстановки в стране в преддверии парламентских и региональных выборов, 20 мая сообщает информ-портал Infobae.
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