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Отряд 731 и закон: коллизия храма Ясукуни

Отряд 731 и закон: коллизия храма Ясукуни

Храм ЯсукуниОбращение к этой теме связано не только с тем, что вокруг храма Ясукуни периодически вспыхивают острые дискуссии, связанные с обвинениями японской стороны в «возрождении милитаризма», когда его посещает какой-либо высокопоставленный японский политик, но и вообще в связи с идеологическими дебатами, связанными с историей и оценкой тех или иных .

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