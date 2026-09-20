Отряд 731 и закон: коллизия храма Ясукуни

Храм ЯсукуниОбращение к этой теме связано не только с тем, что вокруг храма Ясукуни периодически вспыхивают острые дискуссии, связанные с обвинениями японской стороны в «возрождении милитаризма», когда его посещает какой-либо высокопоставленный японский политик, но и вообще в связи с идеологическими дебатами, связанными с историей и оценкой тех или иных .