Танковый бой: Abrams готовят к схватке «броня на броню» с нашим «Прорывом»

За океаном переживают за судьбу «американца» в реальном поединке с достойным противником Константин Ольшанский На фото: танк M1A1 Abrams (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press) ВСУ могут начать новое «контрнаступление».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии