Названы подарки, которые нельзя вернуть в магазин

Роскачество перечислило подарки, которые относятся к невозвратным.фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»Роскачество перечислило подарки, которые относятся к невозвратным, а значит их не получится вернуть в магазин.
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