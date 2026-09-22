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Аргументы и Факты

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В ЦИК озвучили данные о явке избирателей на выборах в Госдуму РФ

В ЦИК озвучили данные о явке избирателей на выборах в Госдуму РФ

Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва составила 59,68% по итогам обработки 99,89% протоколов участковых избирательных комиссий.

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