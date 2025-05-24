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Новости для Фанов

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Есть такие цвета, которые как будто созданы природой специально для того, чтобы вдохновлять.

Есть такие цвета, которые как будто созданы природой специально для того, чтобы вдохновлять.

﻿﻿Этот тренд зародился не на подиумах — хотя он, безусловно, там появился, — а в социальных сетях, где тысячи девушек и мастеров маникюра стали выкладывать фотографии новых маникюров в мягких, неброских, но привлекательных тонах.

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