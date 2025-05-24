Есть такие цвета, которые как будто созданы природой специально для того, чтобы вдохновлять.

Этот тренд зародился не на подиумах — хотя он, безусловно, там появился, — а в социальных сетях, где тысячи девушек и мастеров маникюра стали выкладывать фотографии новых маникюров в мягких, неброских, но привлекательных тонах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии