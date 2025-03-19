Трамп заявил об окружении 2,5 тысячи боевиков ВСУ и преимуществе ВС России

В интервью телеканалу Fox News президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Российская Федерация имеет преимущество в зоне спецоперации и что около 2,5 тысяч военнослужащих ВСУ оказались в окружении.
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