Алексей Демидов: «Создан эффективный алгоритм принятия исчерпывающих мер по нарушениям»

4,4 млрд рублей – нарушений и недостатков на такую сумму выявила (и приняла меры к их устранению) Счетная палата РТ в 2024 году, проверяя расходование бюджетных средств и использование казенной собственности.
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