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В 17 лет — обложка Vogue, в 26 — безымянная могила: трагедия Джии Каранджи

В 17 лет — обложка Vogue, в 26 — безымянная могила: трагедия Джии Каранджи

Джиа Мари Каранджи родилась 29 января 1960 года — и умерла 18 ноября 1986-го, не дожив до 27 лет. За это время она успела стать первой супермоделью в истории, изменить стандарты красоты целой эпохи и сгореть дотла.

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