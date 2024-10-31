Руководство Владимирской области послало противников запрета хиджабов в суд

Чиновники региона решили не прогибаться под политическое давление извне.После одиозных выступлений на публику депутатов Госдумы Делимханова и Хамзаева, которые пообещали бороться с решением министерства образования Владимирской области о запрете религиозных одежд в школах, в регионе были «слегка удивлены».