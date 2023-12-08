Актер из фильма «История любви» Райан О’Нил умер в 82 года

Звезда Голливуда, актер Райан О’Нил умер на 83-м году жизни. Об этом его сын сообщил в Instagram*. «Мой отец сегодня мирно умер, его любящая команда была рядом с ним, поддерживая его так же, как и он нас», — написал он.
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