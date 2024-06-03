В Госдуму внесут проект о сокращенной рабочей неделе для женщин с двумя и более детьми

Группа депутатов от ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесет 3 июня в Государственную думу законопроект об установлении для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми сокращенной рабочей недели продолжительностью 39 часов.
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