В США предложили сажать чиновников за обсуждение секретных данных в мессенджерах

Член палаты представителей от демократов Ричи Торрес собирается внести в нижнюю палату Конгресса законопроект, согласно которому чиновников будут наказывать лишением до пяти лет за распространение секретной информации в мессенджерах.
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