Петербургский «Кристалл» взял Суперкубок России по пляжному футболу среди женских команд

Футболистки обыграли соперниц со счетом 7:2 Петербургская команда «Кристалл» в первом в истории матче за Суперкубок России по пляжному футболу среди женских команд стала победителем, сообщается на официальном сайте клуба.
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