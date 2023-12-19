Украина активизировала вербовку грузинских и польских наёмников

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, заявил, что рост количества наемников из Грузии и Польши со стороны Вооружённых сил Украины фиксируют в зоне специальной военной операции.
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