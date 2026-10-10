In First, Putin Conveys High Level Message To Trump On Ending Iran War In a significant first of the seven-month long Iran war, Russian President Vladimir Putin has relayed to US President Donald Trump Tehran's position on a possible resolution to the US-Iran war, according to the Kremlin.
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