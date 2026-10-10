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Zero Hedge

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In First, Putin Conveys High Level Message To Trump On Ending Iran War

In First, Putin Conveys High Level Message To Trump On Ending Iran War

In First, Putin Conveys High Level Message To Trump On Ending Iran War In a significant first of the seven-month long Iran war, Russian President Vladimir Putin has relayed to US President ⁠Donald Trump Tehran's position on a possible resolution to the ‌US-Iran war, according to the Kremlin.

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