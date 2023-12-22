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Южный Урал – в пятерке регионов по количеству одобренных президентских грантов

В 2024 году большое количество проектов от Челябинской области получат денежную поддержку. Стало известно, что в первом конкурсе предстоящего года 26 идей южноуральцев получили одобрение Президентского фонда культурных инициатив.

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