Южный Урал – в пятерке регионов по количеству одобренных президентских грантов

В 2024 году большое количество проектов от Челябинской области получат денежную поддержку. Стало известно, что в первом конкурсе предстоящего года 26 идей южноуральцев получили одобрение Президентского фонда культурных инициатив.
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