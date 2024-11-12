Умер известный бурятский журналист Герман Намжилов

11 ноября 2024 года на 62-м году жизни скончался известный бурятский журналист Герман Надмитович Намжилов, член Бурятского республиканского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций.
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