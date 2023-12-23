Украинская Католическая Церковь не приняла документ Ватикана об однополых браках

КИЕВ (ИА Реалист). Глава Украинской Католической Церкви архиепископ Святослав Шевчук заявил, что документ, одобренный 18 декабря папой Франциском, который разрешает благословение однополым парам, не применим к его церкви и ее учению.
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