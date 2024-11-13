В Калужской области сотрудники кассы взаимопомощи украли деньги вкладчиков

В Кировском районе сотрудники финансовой организации украли более 17 миллионов рублей, принадлежащих вкладчикамВ Кировском районе сотрудники финансовой организации украли более 17 миллионов рублей, принадлежащих вкладчикам.
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