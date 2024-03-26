Невролог Евсеева: тремор в состоянии покоя и медленные движения могут говорить о болезни Паркинсона

Врач-невролог Елена Евсеева рассказала о симптомах, указывающих на развитие паркинсонизма. Болезнь Паркинсона является прогрессирующим патологическим состоянием, при котором нарушается проводимость сигналов между головным мозгом и нервной системой.
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