Подаренный Уоррену Баффету TRX увеличился в 10 раз за 4 года

В 2020 году Баффетт провел совместный ужин с Дажстином Саном и другими лидерами криптоиндустрии. Основатель Tron выкупил на аукционе право отобедать со столпом инвестиционной индустрии, где подарил ему TRX.
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