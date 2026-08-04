Из-за падения БПЛА в Ленобласти впервые загорелся распределительный центр «Ленты», есть пострадавший

В ночь на 4 августа беспилотники украинских террористов впервые атаковали распределительный центр (РЦ) «Ленты» — одной из крупнейших в стране сетей супермаркетов, которая находится под контролем «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова и насчитывает более 7 тысяч магазинов.
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