НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

Из-за падения БПЛА в Ленобласти впервые загорелся распределительный центр «Ленты», есть пострадавший

Из-за падения БПЛА в Ленобласти впервые загорелся распределительный центр «Ленты», есть пострадавший

В ночь на 4 августа беспилотники украинских террористов впервые атаковали распределительный центр (РЦ) «Ленты» — одной из крупнейших в стране сетей супермаркетов, которая находится под контролем «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова и насчитывает более 7 тысяч магазинов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии