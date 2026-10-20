Мне тридцать четыре, имя не буду называть - нет смысла, подписан на ваш канал примерно пол года, увидел, что кто-то пишет сюда свои истории, и решил поделиться своим опытом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Шэньчжэнь-2026: п...
- Шэньчжэнь-2026: п...
- ИК Это конец: вот чь...
Ну геодезистом так же, только ещё без жилья)
В своё время зимовал по нескольку лет на островах Ледовитого! Без отпуска! Зато по возвращению испытывал остроту чувств! К примеру сразу как вышел из самолета в аэропорту запахи целый букет ! Деревья которых до зимовки даже и не замечал! встречи! Конечно деньги! Возможность позволить себе и родным людям то что было не совсем доступно! Значимость своя, подарки! И отпуск за всё время одним разом! Новизна везде ! Рынок продукты и разнообразие! Встречи! Этого хватало что бы деньги кончались и нужно было ехать назад! Специфика работы не тяжелая зато само пребывание стоило тоже иногда проблем! Не говорю уже про охоту! лучшие годы по сути и претензий нет! Пенсия в порядке! Семья тоже!
ВАХТОВЫЙ МЕТОД, это отлично: работал 15/15 и 30/30. Работаешь ПОЛГОДА + ОТПУСК (в среднем 50 дней). Каждый ВТОРОЙ месяц - отпуск: хочешь отдыхай, хочешь шабаш. Советую, сейчас на пенсии, всю жизнь работал ВАХТОВИКОМ. "Если сучка захочет, не зависит: на вахте ты или просто в городе на работе 8 часов."
на вахту надо переходить лет в 39-40 ,когда дети уже более-менее взрослые , с женой уже сложившиеся отношения ,налево уже не тянет, а здоровье ......... с возрастом , к сожалению не молодеют.
А картинка-то показательная)))
М-да... Как жалко, что цену всему, что делаешь в молодости, жизнь выставляет только годы спустя!...