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Российские саперы успешно ведут борьбу с неизвлекаемыми минами ВСУ

Российские саперы успешно ведут борьбу с неизвлекаемыми минами ВСУ

В зоне спецоперации российские войска развивают наступление на основных тактических направлениях. За минувшие сутки бойцы "Южной" группировки отразили четыре попытки противника перейти в контратаку, ликвидировано свыше 700 боевиков.

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