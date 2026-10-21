Так что же именно транслируют хозяева ИИ в «головы "всех остальных" людей планеты». Не в плане передачи «усреднённой суммы знаний умных людей», а в плане продвижения своих интересов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
эпоха III-его мировоззрения30 подписчиков
Свежие комментарии
- Описание – прогно...
- Описание – прогно...
- Взгляд с "чердака...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым