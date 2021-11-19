Вирусолог Чумаков: Вакцины, созданные в СССР, способны помочь в борьбе с коронавирусом

Живые энтеровирусные вакцины, созданные полвека назад в Советском Союзе, могут обеспечить защиту и от коронавируса, и от других заболеваний, с которыми человечество столкнется в будущем, уверен вирусолог Института молекулярной биологии имени В.
Живые энтеровирусные вакцины, созданные полвека назад в Советском Союзе, могут обеспечить защиту и от коронавируса, и от других заболеваний, с которыми человечество столкнется в будущем, уверен вирусолог Института молекулярной биологии имени В.
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