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Вирусолог Чумаков: Вакцины, созданные в СССР, способны помочь в борьбе с коронавирусом

Вирусолог Чумаков: Вакцины, созданные в СССР, способны помочь в борьбе с коронавирусом

Живые энтеровирусные вакцины, созданные полвека назад в Советском Союзе, могут обеспечить защиту и от коронавируса, и от других заболеваний, с которыми человечество столкнется в будущем, уверен вирусолог Института молекулярной биологии имени В.

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