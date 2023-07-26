Гениальное решение России: страну ждет экономическое чудо и тотальное снижение коррупции

Александр Симаков

Когда Вы приходите в магазин готовой одежды, то в некоторых из них можете заметить магнитные бирки, которые можно снять только при оплате товара на кассе. Это утрированное сравнение, но может быть Вы сможете понять, что такое цифровой рубль. Вы можете, Вы можете, конечно, украсть эту вещь и попытаться её продать, но всем будет видно, что эта вещь краденая. Только не надо мне писать, что Вы можете снять эту бирку, с цифровым рублём это не прокатит! Те примеры, которые Вы приводите из личной практики (гвозди, доски, картошка) не коррупция, а банальное воровство, жульничество и махинации. Кроме того, Вы мыслите слишком мелкими масштабами, на уровне прораба на стройке или завхоза в доме престарелых. Коррупционеры откаты и взятки "борзыми щенками" не берут. И посчитайте, сколько мешков картошки нужно толкнуть "налево" чтобы получить откат в несколько миллионов долларов? Нет никакого смысла "рисовать" цифровой рубль сколько хочешь. Цифровой рубль будет вводиться адресно, на определённые цели. "Напечатают" определённую сумму, например, для строительство дороги (на другие цели их использовать просто невозможно, они "меченые"), после прохождения всей цепочки оплаты эта партия будет утилизироваться. Так что тырить в неопределённых количествах будет просто нечего. И не только коррупционерам, но и обычным мошенникам.