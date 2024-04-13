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Петербург стал одним из лидирующих направлений на майские праздники у путешественников

Петербург стал одним из лидирующих направлений на майские праздники у путешественников

Санкт-Петербург оказался среди лидеров по внутрироссийским направлениям этой весной. Среди международных направлений россияне большее предпочтение отдают соседним странам, таким как Белоруссия или Абхазия.

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