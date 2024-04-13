Петербург стал одним из лидирующих направлений на майские праздники у путешественников

Санкт-Петербург оказался среди лидеров по внутрироссийским направлениям этой весной. Среди международных направлений россияне большее предпочтение отдают соседним странам, таким как Белоруссия или Абхазия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии