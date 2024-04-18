ВКС нанесли ракетные удары по Киевской и Ивано-Франковской областям

Очередное утро на Украине началось с сирен воздушной тревоги и взрывов.Судя по сообщениям украинских СМИ, 18 апреля началось для ВСУ с прилётов по объектам, расположенным в Киевской и Ивано-Франковской областях.
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