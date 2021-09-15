Коронавирус увеличил зарплаты в ПФР более чем на 50 процентов

Похоже, в Пенсионном фонде России (ПФР) выдохнули: злопыхатели, которые предрекали скорое его закрытие, замолчали, и руководители фонда, несмотря на кризис и бюджетный дефицит, решили побаловать своих сотрудников.
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