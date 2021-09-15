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Коронавирус увеличил зарплаты в ПФР более чем на 50 процентов

Коронавирус увеличил зарплаты в ПФР более чем на 50 процентов

Похоже, в Пенсионном фонде России (ПФР) выдохнули: злопыхатели, которые предрекали скорое его закрытие, замолчали, и руководители фонда, несмотря на кризис и бюджетный дефицит, решили побаловать своих сотрудников.

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Влад Стар
Разогнать,косого растрелять
Игорь Малихов
Автор разжигает классовую ненависть к ПФР - люди работают как и все чиновники ! И повторюсь - это не рядовые сотрудники , повышают себе зарплату... Вот если бы автор привёл пример , что в "Минюсте " например получают среднюю 15 тысяч рублей , а козлы из ПФР повысили до беспредела ... А так всё как всегда и везде ...
Александр Дементьев
Воруют как все и везде.....Но не всегда. В СССР пенсии не воровали.
Майя Maja
Там партия снимала деньги изначально и навсегда. Вспомните как с 13 лет загоняли в ВЛКСМ , копейки с родителей снимали, что их дети состоят в ВЛКСМ...и далее. За что мы платили ?Народ даже и не знал что такое налоги и отчисления в ( какой?) бюджет государства. Только бухгалтера ,экономисты и тд понимали ,что и как и чем)))))Читайте Конституции СССР и все их Пленумы))) .
Татьяна Петровская
целая коалиция дармоедов
Майя Maja
А МФЦ? Тоже половина точно дармоедов))) Понабрали, теперь не знают куда их девать.
Vasily Golov
Средняя заработная плата в России за три последних месяца 2021г: За май, 2021 - 56 171 руб. За апрель, 2021 - 56 614 руб. За март, 2021 - 55 208 руб.
Игорь Малихов
Вот и ответ !!! Работники ПФР по регионам - получают даже ниже средней зарплаты .... А что касается пенсионеров - их никто не заставлял стареть и идти на пенсию ...
Александр Дементьев
Ну ты и скотина. Чтобы ты перед пенсией повесился. А лучше сразу. Чтобы не постареть.
Виктор Борисов
Я надеюсь что эта скотина до пенсии не доживет
сергей кочегаров
Пенсионеры мрут - зарплаты растут. При чем тут минюст?
Vasily Golov
По прогнозам Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в РФ в 2021 году должна была составить 73 года. Ингушетия — 81 год, 65 лет — зафиксирован в Чукотском АО Средняя продолжительность жизни женщин в России: В среднем в России в городе-78,41, на селе-77,39.В среднем в России Мужчин.в городе-68.56.на селе -67.36.
Vasily Golov
Кол-во пенсионеров в России: 2001г-38411 , 2010г - 39090, 2015г -43797, 2020г - 46198 чел.Не мрут. Кол-во пенсионеров по старости: 2013г -33451 ; 2015г-34422; 2020г - 36341 чел.Получающих социальные пенсии: 2013г-2909; 2015г-3007; 2020г-3191. Работающие пенсионеры от общего числа.2013г-33,7% ; 2015г- 36,0%,2020г- 21,4%
Виктор Борисов
Это телевизор вам сказал?
Виктор Борисов
Ты хоть иногда телевизор включай--тетка там одна вещает что 80% умерших мужчин--трудоспособного возраста
Игорь Малихов
День добрый Сергей !!! Что куришь ???
Сергей Лепехов
В СССР никаких пенсионных фондов не было, а пенсии были достойные. Но даже если допустить, что сегодня (по крайней мере - пока) без ПФР никак - разве не сможет немалую часть его сотрудников, ежемесячно требующих себе зарплату, заменить компьютерная программа?..
Vasily Golov
В промышленности не более 120 руб,в сельской местности-30 руб. За работу на одном предприятии 15 и более лет+10%- до 132 руб. Двухкомнатная хрущевка кооперативная 8750 руб за 28,3 кв.м.Я получал 132 руб от зарплаты 399 руб37 коп. 33%.
Ирина
Враги СССР и советского народа доказали ,что они ментальные лжецы и лицемеры ,и вследствие этого они всегда выдирают из общего только ,что вам выгодно в ваших подлых и преступных целях ,вот для создания антисоветского мифа "как до коммунистов всё было расчудесно ", вы из зарплат рабочих выдираете только самые большие ,а ради того ,чтобы побольше оклеветать СССР -вы выдираете только самые маленькие зарплаты и пенсии .
Vasily Golov
Враги использовали национальную гордость каждой республики. Подтолкнули и нет СССР. Это цифру пуще фактов.Моя зарплата была = зарплате двух учителей.399 руб37 коп.260 руб оклад,далее премии.Моя пенсия =132 руб в 1990г. Пенсия в 1994г=135 418 руб, 1995г=155078 руб,1996г=335 469 руб,2000г=534 руб63 коп,2009г=10411 руб93 коп.Вы забыли про парад суверенитетов союзных республик.Июнь 1991г РСФСР,август 1991г- УССР,сентябрь БССР. февраль 1991г три республики Прибалтики. За ними российские АССР.С независимости началась чеченская война.Сколько времени потратил Путин,чтобы убрать из Конституций автономий суверенность,независимость и представление на мировом уровне.
Лариса Сергеевна
и что значат эти цифры?
Александр Попов
Кому война, кому мать родна.
Александр Дементьев
Давно предлагаю разогнать к чёртовой матери этих дармоедов и хорьков. А 22% вместо ПФР выплачивать напрямую работающим. Каждый человек, желающий накопить себе прибавку к пенсии может открыть в банке депозит и откладывать на него столько, сколько захочет. Выгода прямая. Во-первых никто не украдёт и не будет прокручивать деньги в разных спекулятивных операциях. Во-вторых при необходимости он всегда может снять часть этих денег. В-третьих в случае смерти всё переходит родственникам (или по завещанию). В четвёртых работник сам может выбрать банк для хранения денег. Это будет стимулировать банкиров выплачивать по депозитам более высокий процент... А хорьков отправить бороться с российской бедой - строить и ремонтировать дороги. Или заселить ими новые города Шойгу.
Гаражный кооператив ЛАДА
Это возможно только при наличии Государственного Банка, а в РОссеи все банки КОММЕРЧЕСКИЕ!!! Сегодня есть, а завтра вывел бабло за кордон, сам свалил и ты с твоей теорией ляпу соси как мишка зимой. Примеры с Негосударственными пенсионными фондами имеются в больших размерах.
Майя Maja
ЦБ во всех странах ( с Конституционным правлением) имеют статус независимый и не имеет никакого отношения к коммерческому стутусу. Имейте совесть хотя бы, если не имеет образования.
ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)
Одни--болеют( и--болеют ли??), а другие на этом--наживаются. Как в 90-е рухнула справедливость, так и пропала бесследно навечно.
Владимир Маркин
так вот почему мы голодаем!!!
сергей дружкин
зарплаты увеличили не только пфр но и едросам с путиным!
Сергей Исаев
ПФР, армия сотрудников МФЦ, где зарплата тоже не хилая, др. чиновников куча. Откуда деньги брать до тех пенсионеров-отработанный материал? Закрыть этот ПФР к чертям собачьим!
Михаил Писаревский
Молодцы! Так и продолжайте и про вована с димоном не забудьте, а то похудеют бедняжки.

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