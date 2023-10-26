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В Борзе появились нежно-розовые дома

В Борзе появились нежно-розовые дома

Забайкальский фонд капитального ремонта завершил капитальный ремонт фасадов двух жилых домов. Об этом сообщается в Telegram-канале фондаАдминистрация муниципалитета выбрала для  двухэтажек нежно-розовый оттенок, им покрасили дома по улице Чехова, 1а и Ленина, 1.

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