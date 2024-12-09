Какие риски несет использование искусственного интеллекта в бизнесе

ИИ — это серьезный инструмент для улучшения возможностей человека во многих сферах деятельности. Но сможем ли мы им пользоваться, не создавая новых серьезных проблем?ALGI FEBRI SUGITA/ZUMA PRESS WIRE читайте на monocle.
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