Авария трех легковых автомобилей собрала плотную пробку на северо-востоке КАД. Затор вырос на внешнем кольце возле ЖК "Цветной город".
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Авария трех легковых автомобилей собрала плотную пробку на северо-востоке КАД. Затор вырос на внешнем кольце возле ЖК "Цветной город".