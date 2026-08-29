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Царьград

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Ozon сообщил об атаке дронов на логистический центр 29 августа

Ozon сообщил об атаке дронов на логистический центр 29 августа

В Ростовской области 29 августа произошла атака дронов на логистический центр компании Ozon. В результате атаки возникло небольшое возгорание, которое было быстро потушено.

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