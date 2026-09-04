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Собянин: силы ПВО уничтожили уже 23 дрона на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО уничтожили уже 23 дрона на подлете к Москве

Александр Река/ТАСС Силы противовоздушной обороны сбили уже 23 беспилотника, летевших на Москву. Об этом 4 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "МАКС".

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