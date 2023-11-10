МИД: Россия отказалась от подготовки заявления СБ ООН по «Северным потокам»

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ, Россия вынужденно решила прекратить работу над проектом заявления председателя Совета безопасности ООН по расследованию подрыва «Северных потоков».
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