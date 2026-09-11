Сикорский посетил Киев для переговоров по безопасности и стабильности

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетил Киев для переговоров о совместной безопасности и региональной стабильности, пока украинский лидер Владимир Зеленский находится в Канаде на встрече с премьер-министром Марком Карни.
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