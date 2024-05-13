РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Вот идиоты какие. Это просто 3.14здец.В Тбилиси бунтуют...
  • Влад Владимиров
    Ну, что, хохлы, у вас, блин, там еще вопросы есть? Вы для своих этих друзей, увы, но обыкновенный мусор...))) У вас в...Столтенберг заяви...
  • Eduard
    Везде тупая молодежь стоит!В Тбилиси бунтуют...

В Раде назвали выдвижение Белоусова трагичным для Украины

Для Украины "выглядит трагично" предполагаемое назначение главой Минобороны РФ Андрея Белоусова. Об этом заявил депутат Верховной рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко на своей странице в социальной сети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Руину задавить,как клопа!!!!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх