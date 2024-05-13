В Раде назвали выдвижение Белоусова трагичным для Украины

Для Украины "выглядит трагично" предполагаемое назначение главой Минобороны РФ Андрея Белоусова. Об этом заявил депутат Верховной рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко на своей странице в социальной сети.
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