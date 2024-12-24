Необыкновенный лёд в форме свечей

Этот лед образуется, когда температура падает и вода начинает замерзать, при этом вода переохлаждается таким образом, что температура опускается ниже точки замерзания, но при этом остаётся жидкой (из-за движения, примесей и т.
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