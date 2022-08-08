Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кламбер Спаниэль
    Какое зверство!Прибитый к полу г...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Я, не собираюсь оправдывать Лйму. Хочу только заметить, что она думает на самом деле нам не известно, но если она хоч...Журналист Сидорчи...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Начали жрать друг друга. Всё как обычно в крысятнике.Дмитрий Гордон* н...

Востоковед Тавровский назвал причину ненависти США к Китаю

Востоковед Тавровский назвал причину ненависти США к Китаю

Эксперт в вопросах востоковедения Юрий Тавровский заявил, что главным поводом для столь негативного отношения со стороны истеблишмента Соединённых Штатов Америки стала мощь КНР, медленно, но уверенно подвигающей Америку с позиции мирового гегемона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх