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Регионы России

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Генсек НАТО Марк Рютте объявил о масштабной трансформации альянса до 2026 года

Генсек НАТО Марк Рютте объявил о масштабной трансформации альянса до 2026 года

Рютте подчеркнул необходимость открытого и честного обсуждения сложных решений, включая более справедливое распределение оборонных бремен и их реальное перераспределение между странами-членами.

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